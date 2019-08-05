Акинфеев: мне не хватает ребят из ЦСКА, которые уже закончили

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что скучает по бывшим партнёрам по команде.

«В 2005 году ЦСКА был одним из сильнейших в истории. От него можно было требовать выполнения серьёзных задач. Какие люди играли – Карвальо, Вагнер Лав, Олич! Да и наши ребята уже были пообтёртыми – Лёша, Вася, Игнаш. А как Юра Жирков феерил – просто песня! До сих пор с удовольствием вспоминаю.

Мне не хватает ребят, которые уже не в команде. Я на YouTube периодически старые ролики пересматриваю. Столько всего пройдено вместе. Мы друг друга наизусть знали. Когда они готовились заканчивать, я говорил себе: «Ну ладно, ещё как минимум годик поиграем вместе». А потом – бац, и закончили. Ты сидишь и думаешь: «Как же быстро летит время. Конечно, их недостаёт. Не хватает переживаний, эмоций. Ругани и «мирилок». Это всё футбольная жизнь. И она очень крутая! Я счастлив, что у меня всё это было», — заявил Акинфеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Целых.