«Динамо» показало подарок, приготовленный для Дженнифер Лопес
Московское «Динамо» в своём «инстаграме» показало подарок, который клуб приготовил для американской певицы Дженнифер Лопес. В настоящий момент исполнительница даёт концерт на «ВТБ Арене».
В аккаунте «Динамо» было опубликовано фото клубной футболки с цифрой четыре на спине и фамилией Лопес. «В гримерке Дженнифер Лопес ждёт сюрприз», — сказано в комментарии бело-голубых к фото.
Фото доступно в «инстаграме» «Динамо».
После четырёх туров «Динамо» занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Дмитрия Хохлова набрали пять очков. В следующем туре бело-голубые сыграют на своём поле с лидером чемпионата — «Зенитом». Игра состоится в субботу, 10 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00.
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