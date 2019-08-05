Авен: никакой тренерской мысли у Карреры я не видел

Известный бизнесмен и болельщик московского «Спартака» Пётр Авен поделился мнением о бывшем главном тренере красно-белых Массимо Каррере.

«Не поклонник Карреры как тренера. Никакой тренерской мысли я не видел, поэтому вот это давление, что уволили Карреру, мне непонятно. Всё остальное я обсуждать бы не хотел. Его заслуга в чемпионстве была», — приводит слова Авена «Матч ТВ».

Каррера возглавил «Спартак» летом 2016 года. В первый же сезон с командой итальянский специалист стал чемпионом России. По итогам сезона он был назван лучшим тренером РПЛ. В следующем сезоне красно-белые под его руководством стали обладателями Суперкубка России. Уволен из «Спартака» Каррера был 22 октября минувшего года — на следующий день после поражения от тульского «Арсенала» (2:3).