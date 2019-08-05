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Россиянин Злобин стал обладателем Суперкубка Португалии в составе «Бенфики»

Россиянин Злобин стал обладателем Суперкубка Португалии в составе «Бенфики»
Футбол / Прочие турниры 0

В матче Суперкубка Португалии «Бенфика» разгромила «Спортинг» со счётом 5:0. За 5 минут до конца первого тайма счёт открыл полузащитник «Бенфики» Рафа Силва, который в дальнейшем отметится ещё и двумя голевыми передачами. В середине второй 45-минутки «орлы» отправили в ворота «Спортинга» 3 мяча за четверть часа, фактически предрешив исход противостояния. Дважды отличился Пицци, ещё один мяч на счёту защитника Алехандро Гримальдо, которым в своё время интересовался «Зенит». Точку в игре поставил Франциско Сильва на 90-й минуте.

Суперкубок Португалии. Финал
04 августа 2019, воскресенье. 22:45 МСК
Бенфика
Лиссабон
5 : 0
Спортинг
Лиссабон
1:0 – Силва – 40, 2:0 – Пицци – 60, 3:0 – Гримальдо – 64, 4:0 – Пицци – 75, 5:0 – Лима Сильва Мачадо – 90
Удаления: нет – Думбия, 89

Обладателем Суперкубка в составе «Бенфики» также стал Иван Злобин. 22-летний россиянин весь матч провёл на скамейке запасных.

В прошлом сезоне Злобин выступал за «Бенфику Б», за которую сыграл 35 матчей.

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