Видео: болельщики «Зенита» приветствуют Малкома

Болельщики «Зенита» поприветствовали дебют Малкома в матче 4-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

Форвард вышел на замену на 72-й минуте при счёте 0:0 вместо полузащитника Алексея Сутормина.

Ранее издание The Sun предположило, что баннер со словами «Спасибо руководству за верность традициям», вывешенный фанатами на игре 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1), имел саркастический подтекст. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг эти измышления.

22-летний Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» за € 40 млн. Эта сумма может вырасти ещё на € 5 млн за счёт бонусов. Футболист подписал с петербургским клубом пятилетний контракт. Зарплата игрока, предположительно, составит € 6,5 млн за сезон.