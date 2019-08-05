Видео: болельщики «Зенита» приветствуют Малкома
Болельщики «Зенита» поприветствовали дебют Малкома в матче 4-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).
Форвард вышел на замену на 72-й минуте при счёте 0:0 вместо полузащитника Алексея Сутормина.
Ранее издание The Sun предположило, что баннер со словами «Спасибо руководству за верность традициям», вывешенный фанатами на игре 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1), имел саркастический подтекст. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг эти измышления.
22-летний Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» за € 40 млн. Эта сумма может вырасти ещё на € 5 млн за счёт бонусов. Футболист подписал с петербургским клубом пятилетний контракт. Зарплата игрока, предположительно, составит € 6,5 млн за сезон.
Медведев опроверг информацию о конфликте между фанатами «Зенита» и Малкомом
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