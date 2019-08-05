Юный болельщик «Трабзонспора» расплакался, узнав об уходе любимого игрока

Юный болельщик турецкого «Трабзонспора» расплакался, когда узнал, что его любимый игрок Юсуф Язиджи, покидает клуб. Юсуф является воспитанником «бордово-голубых» и в общей сложности находился в структуре клуба 11 лет.

22-летний полузащитник «Трабзонспора» и сборной Турции пополнил ряды французского «Лилля». Центральный полузащитник обошёлся «догам» в 17,5 € млн. Также турецкий клуб получит 20% от последующей перепродажи Язиджи, а в обратном направлении проследовал 25-летний португальский защитник Эдгар Иэ.

В минувшем сезоне Язиджи провёл 30 матчей в турецкой Суперлиге, забив 4 гола и отдав 2 голевые передачи. Всего за «Трабзонспор» полузащитник провёл 100 матчей. На его счету 22 гола и 21 результативная передача.