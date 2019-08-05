Юный болельщик «Трабзонспора» расплакался, узнав об уходе любимого игрока
Юный болельщик турецкого «Трабзонспора» расплакался, когда узнал, что его любимый игрок Юсуф Язиджи, покидает клуб. Юсуф является воспитанником «бордово-голубых» и в общей сложности находился в структуре клуба 11 лет.
22-летний полузащитник «Трабзонспора» и сборной Турции пополнил ряды французского «Лилля». Центральный полузащитник обошёлся «догам» в 17,5 € млн. Также турецкий клуб получит 20% от последующей перепродажи Язиджи, а в обратном направлении проследовал 25-летний португальский защитник Эдгар Иэ.
В минувшем сезоне Язиджи провёл 30 матчей в турецкой Суперлиге, забив 4 гола и отдав 2 голевые передачи. Всего за «Трабзонспор» полузащитник провёл 100 матчей. На его счету 22 гола и 21 результативная передача.
- 5 августа 2019
-
03:24
-
02:45
-
02:15
-
01:50
-
01:27
-
00:55
-
00:49
-
00:41
-
00:36
-
00:25
- 4 августа 2019
-
23:55
-
23:50
-
23:26
-
23:23
-
23:09
-
23:08
-
23:05
-
22:55
-
22:38
-
22:30
-
22:24
-
22:17
-
22:03
-
21:51
-
21:34
-
21:33
-
21:29
-
21:23
-
21:15
-
21:10
-
21:09
-
20:53
-
20:49
-
20:37
-
20:36
Партнерский контент