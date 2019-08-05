Гаттузо отказался возглавить «Нант»

Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо отказался возглавить французский «Нант», сообщает Sky Sport Italia. Он рассматривался в качестве замены Вахиду Халилходжичу, который подал в отставку за несколько дней до начала сезона в Лиге 1. Французский клуб предлагал итальянскому специалисту двухлетний контракт.
Ранее сообщалось, что Гаттузо может возглавить китайский «Шанхай Шэньхуа».
Об уходе Гаттузо из «Милана» было объявлено 28 мая. Дженнаро возглавлял россонери с 2017 года. Ранее специалист тренировал молодёжную команду клуба. «Милан» завершил сезон-2018/19 на пятом месте в турнирной таблице итальянской Серии А и не сумел выйти в Лигу чемпионов. Также Гаттузо в качестве футболиста выступал в составе «Милана» с 1999 по 2012 год и был введён в Зал славы клуба.
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