Данченко: считаю, что «Рубин» заслуживал в матче с ЦСКА ничью
Защитник «Рубина» Олег Данченко прокомментировал поражение в домашнем матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:1).
«Хорошая качественная игра, пропустили необязательный гол. Считаю, что мы заслуживали в этом матче ничьей. Вы сами всё видели: шли всеми силами вперёд, но случилось так, как случилось. Проиграли, двигаемся дальше.
Где-то остановились, где-то начали закрываться, но во втором тайме мы шли вперёд, атаковали и старались показывать хороший футбол.
Было ли слышно болельщиков? Да, атмосфера вообще шикарная была, спасибо болельщикам, что пришли в такую дождливую погоду. Я считаю, что они молодцы, что нас поддерживают, гонят нас вперёд, поэтому им только большое спасибо за это», — приводит слова Данченко пресс-служба клуба.
Докампо: «Рубин» во втором тайме владел инициативой, но не смог забить
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