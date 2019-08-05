Данченко: считаю, что «Рубин» заслуживал в матче с ЦСКА ничью

Защитник «Рубина» Олег Данченко прокомментировал поражение в домашнем матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:1).

«Хорошая качественная игра, пропустили необязательный гол. Считаю, что мы заслуживали в этом матче ничьей. Вы сами всё видели: шли всеми силами вперёд, но случилось так, как случилось. Проиграли, двигаемся дальше.

Где-то остановились, где-то начали закрываться, но во втором тайме мы шли вперёд, атаковали и старались показывать хороший футбол.

Было ли слышно болельщиков? Да, атмосфера вообще шикарная была, спасибо болельщикам, что пришли в такую дождливую погоду. Я считаю, что они молодцы, что нас поддерживают, гонят нас вперёд, поэтому им только большое спасибо за это», — приводит слова Данченко пресс-служба клуба.