Бубнов: «Рубин» с приходом Шаронова стал наконец-то играть в футбол

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал домашнее поражение «Рубина» в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:1).
«В первом тайме ЦСКА имел преимущество и закономерно забил гол. А во второй половине игры большую часть времени атаковал «Рубин», в конце они и вовсе устроили навал, то есть «армейцам» уже совсем не хватало сил. Усталость — основная причина, почему ЦСКА отдал инициативу, однако они к тому же играли по счёту — на контратаках. «Рубин», со своей стороны, тоже перестроился. Они сделали замены и за счёт замен увеличили темп. Поэтому им и удалось оказывать давление на соперника.
«Рубин» с приходом Шаронова стал наконец-то играть в футбол. При Бердыеве встанут около своих ворот — и на контратаках, с кем бы ни был матч… А сейчас они действуют на равных с ЦСКА, на встречных курсах. Такой футбол интересно смотреть, поэтому и народ был на стадионе. Отличительная черта этой команды в том, что она постоянно проявляет характер и отлично готова функционально», — приводит слова Бубнова Sportbox.
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