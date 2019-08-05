Стерлинг делал фото с фанатами «Ливерпуля», несмотря на то что был освистан

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг после матча за Суперкубок Англии против «Ливерпуля» делал фотографии с фанатами соперника, а также отдал свою футболку одному из болельщиков мерсисайдцев, несмотря на то что во время игры фанаты «Ливерпуля» его освистывали.

Видео доступно в «твиттере» сборной Англии.

Напомним, что форвард сборной Англии выступал за красных с 2012 по 2015 год, после чего перешёл в «Манчестер Сити».

В прошедшей встрече именно Стерлинг на 12-й минуте открыл счёт. «Ливерпулю» удалось восстановить равновесие на 77-й минуте. Основное время матча завершилось со счётом 1:1, а серию пенальти лучше исполнили игроки действующего чемпиона Англии. В серии пенальти единственный промах допустил Жоржиньо Вейналдум.