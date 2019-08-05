Авен: Федун — святой человек для «Спартака». Его трудно критиковать, но надо

Известный бизнесмен и болельщик московского «Спартака» Пётр Авен поделился мыслями о проблемах в управлении клубом, а также выразил мнение, что владельца красно-белых Леонида Федуна необходимо подвергать критике.



«Главная проблема «Спартака» — управление клубом. Не тренер, не спортивный директор, а в целом управление всей структурой. Это Федун и партнёры.



Безусловно, нужно быть благодарным Федуну, который ужасно переживает, болеет за «Спартак». Он сделал очень многое, сохранил команду, поддержал, когда она могла рухнуть. Он построил стадион, о котором мечтали поколения болельщиков, потратил колоссальные деньги. В каком-то смысле для «Спартака» Федун — святой человек, поэтому очень трудно его критиковать. Но делать это надо», — приводятся слова Авена на сайте телеканала «Матч».

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