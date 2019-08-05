Принц Великобритании призвал фанатов следить за своим психическим здоровьем

Принц Уильям, внук королевы Великобритании Елизаветы II, призвал футбольных фанатов, чтобы они следили за своим психическим здоровьем. Своё послание болельщикам он адресовал перед началом матча за Суперкубок Англии между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем», который накануне состоялся в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

«Мы все должны заботиться о нашей повседневной психической форме и оказывать поддержку друг другу, когда сталкиваемся с неудачами, чтобы мы могли быть в тонусе, чтобы ни случилось в будущем. Психическое здоровье так же важно, как и наше физическое», — цитирует принца Уильяма The Sun.

Основное время матча завершилось со счётом 1:1, а серию пенальти лучше исполнили игроки действующего чемпиона Англии.