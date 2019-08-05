В MLS игрок после гола взял микрофон и крикнул: «Прекратите насилие с оружием!»

Полузащитник и капитан клуба MLS «Филадельфия Юнион» Алехандро Бедойя забил гол в матче национального первенства в ворота «Ди-Си Юнайтед». После этого 32-летний футболист подбежал к микрофону, который стоял возле кромки поля, и крикнул: «Эй, конгресс, сделай прямо сейчас что-нибудь. Прекратите насилие с применением оружия!».

Видео доступно в «твиттере» Кайла Гриффина.

В США в минувшие сутки произошли сразу три случая массовой стрельбы. Сначала в результате нападения на торговый центр Walmart в Эль-Пасо, штат Техас, погибли 20 человек, 26 получили ранения. После этого произошла стрельба в Дейтоне, штат Огайо, погибли девять человек, включая стрелка, ещё 26 пострадали. Третий случай произошёл на детской площадке в Чикаго, в результате были ранены семь человек.