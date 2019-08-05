«Манчестер Юнайтед» отказал «Реалу» в обмене Хамеса на Погба

«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение мадридского «Реала» по полузащитнику Полю Погба, сообщает The Times.



По информации издания, «сливочные» предлагали «красным дьяволам» за 26-летнего футболиста € 30 млн и хавбека Хамеса Родригеса, однако получили отказ. Английский клуб хочет выручить за француза около € 160 млн.



Ранее сообщалось, что альтернативным вариантом для «Реала» на случай срыва трансфера Погба является Донни ван де Бек из «Аякса». По последней информации СМИ, переход нидерландского игрока лишь вопрос времени.



Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. В минувшем сезоне он принял участие в 35 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 13 голов и 9 результативных передач.

Покупка «Реалом» ван де Бека — вопрос времени, трансфер Погба маловероятен