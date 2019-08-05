«ПСЖ» заинтересовался Дибалой

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру во Франции, сообщает Goal.com со ссылкой на Corriere dello Sport.



По информации источника, в услугах 25-летнего аргентинского футболиста после срыва его трансфера в «Манчестер Юнайтед» заинтересовался «Пари Сен-Жермен». Утверждается, что форвард хочет покинуть стан бьянконери в связи с нехваткой игровой практики.



Ранее сообщалось, что на Дибалу также претендует миланский «Интер». «Манчестер Юнайтед» же мог заполучить его в качестве части сделки по переходу Ромелу Лукаку в «Ювентус».



В минувшем сезоне 25-летний Дибала провёл за «Ювентус» 42 матча во всех турнирах. В его активе 10 мячей и 5 результативных передач. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

«Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера Дибалы