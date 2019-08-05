Боярский: «Спартак» — «Динамо» — пародия на футбол, в Питере была настоящая игра

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился впечатлениями от прошедших матчах 4-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» (0:0) и «Зенит» — «Краснодар» (1:1).
«Я бы отметил, что потенциал уже не такой у нас, какой был в апрельском матче: Дзюба не забил два мяча головой, да и Сердар Азмун тоже мог и должен был забивать, момент у него был. Но мы не уступили! Отмечу, что по-прежнему хорошо играет вратарь Сафонов у «Краснодара». И я вам скажу вот что: считаю, что субботняя игра «Зенита» и «Краснодара» была лучшим матчем нынешнего чемпионата.
Я перед этой игрой посмотрел матч «Спартак» — «Динамо», который также прошёл в субботу, и могу сказать, что это была жалкая пародия на футбол. А на Крестовском острове мы увидели настоящую игру! Вне зависимости от того, какой в итоге счёт на табло, и вне зависимости от того, каким было судейство. Встреча была чрезвычайно интересная, насыщенная, это была настоящая европейская игра!" — цитирует Боярского «Спорт уик-энд».
- 5 августа 2019
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