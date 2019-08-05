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Марез не сыграл с «Ливерпулем» из-за опасений, что он провалит допинг-тест

Марез не сыграл с «Ливерпулем» из-за опасений, что он провалит допинг-тест
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, почему не включил полузащитника команды Рияда Мареза в состав на матч за Суперкубок Англии против «Ливерпуля».

Специалист отметил, что тренерский штаб «горожан» был не уверен в медицинских препаратах, которые получал Марез во время матчей за сборную Алжира на Кубке африканских наций.

«Рияд позвонил мне после победы на Кубке африканских наций с Алжиром и сказал, что хочет вернуться в течение 10 дней и сыграть с „Ливерпулем“. Я ответил, что здорово. Но мы не знали, какие таблетки он принимал, поэтому допинг-тест для него после матча за Суперкубок был бы рискованным. Поэтому он не сыграл. Надеюсь, к следующей игре против „Вест Хэма“ всё уже будет в порядке», — цитирует Гвардиолу Independent.

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