Тиль рассказал, в какой роли его видят в «Спартаке»

Полузащитник «АЗ Алкмар» Гус Тиль поделился подробностями предстоящего перехода в московский «Спартак».
«В «Спартаке» меня видят в качестве 10-го номера. Работники клуба очень хорошо изучили меня при помощи тренеров в Нидерландах, связанных с Россией, а наставник команды просмотрел все матчи АЗ. Это дало понять, насколько клуб хочет заполучить меня», — приводит слова Тиля De Telegraaf.
Ранее сообщалось, что 5 августа Тиль пройдёт медицинское обследование в «Спартаке» и подпишет с клубом контракт на четыре года. До этого футболист публично выразил желание перейти в стан красно-белых и в ультимативной форме потребовал у клуба отпустить его.
21-летний Тиль является воспитанником АЗ и выступает в составе основной команды клуба с 2016 года. В минувшем сезоне голландский полузащитник принял участие в 33 матчах Эредивизии, в которых записал на свой счёт 12 голов.
- 5 августа 2019
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