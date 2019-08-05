Самедов нанесёт символический удар по мячу в матче «Крылья Советов» — «Спартак»
Полузащитник Александр Самедов, который ранее объявил о завершении карьеры, станет почётным гостем матча 7-го тура Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и «Спартаком», который пройдёт 25 августа в Самаре. «Спартак» был первым профессиональным клубом Самедова, а «Крылья Советов» — последним.
Планируется, что 34-летний Самедов нанесёт первый символический удар по мячу в матче 6-го тура, однако эту акцию ещё необходимо согласовать с РПЛ. Также возможны и другие активности бывшего футболиста самарской и московской команд, сообщает Sport24.
Самедов за свою карьеру, которая длилась с 2002 года, успел поиграть за «Спартак», «Локомотив», «Москву», «Динамо» и «Крылья Советов». С 2011 по 2018 год полузащитник вызывался в сборную России.
Самедов объявил о завершении карьеры
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