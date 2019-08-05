«Оренбург» объявил о переходе израильского защитника
«Оренбург» подписал контракт и дозаявил на участие в Российской Премьер-Лиге 26-летнего защитника Эдуарда Готлиба. Об этом сообщила пресс-служба оренбургской команды.
Готлиб родился в Израиле, однако имеет российские корни и гражданство России. Начал свою карьеру в клубе «Хапоэль» из города Акко, в 2015 году перешёл в одноимённый клуб из Тель-Авива. В 2011-2013 годах привлекался в молодёжную сборную Израиля.
Фотография доступна в «твиттере» «Оренбурга».
«Оренбург» после трёх стартовых матчей занимает в турнирной таблице Премьер-Лиги последнее место, не имея в активе ни одного очка. В 4-м туре оренбуржцы сегодня, 5 августа, сыграют на выезде с «Ахматом».
Календарь матчей РПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
- 5 августа 2019
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