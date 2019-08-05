УЕФА назвал судей на матч Лиги чемпионов «Краснодар» — «Порту»

Немецкая бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером будет работать на первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Порту». Об этом сообщил официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.



Ассистентами главного судьи будут Кристиан Гиттельманн и Рафаэль Фолтин, резервным арбитром — Кристиан Дингерт.

Первая игра состоится в Краснодаре 7 августа (начало — в 20:00 мск). Ответная встреча пройдёт 13 августа в Португалии (начало — в 20:00 по местному времени).

Напомним, что победители 3-го раунда выйдут в стадию плей-офф, а проигравшие команды будут выступать в групповом турнире Лиги Европы. Российский клуб впервые будет участвовать в самом престижном еврокубке.