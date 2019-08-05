Вице-президент «Монако»: не планируем продавать Головина, он большой молодец

«Монако» не планирует продавать российского полузащитника Александра Головина. Об этом заявил вице-президент французского клуба Олег Петров.

«Мы не планируем продавать Головина. Он большой молодец. Выкладывается по полной, играет отлично», — цитирует Петрова ТАСС.

По словам вице-президента, в предстоящем сезоне «Монако» должен выступить лучше, чем в прошлом, когда клуб занял в чемпионате Франции 17-е место.

«В предстоящем сезоне мы должны выступить лучше. Мы обсуждали и решили, что задача — выйти в Лигу чемпионов. Постараемся», — сказал Петров.

Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года. В прошлом сезоне российский игрок сыграл 35 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре передачи.