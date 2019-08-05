Сафонов — Дзюбе: в детстве в прятки хорошо играл?

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов в социальной сети опубликовал сообщение, адресованное форварду «Зенита» Артёме Дзюбе. В сообщении голкипер опубликовал кадры из матча своей команды с «Зенитом» (1:1) в 4-м туре Премьер-Лиги.

На кадрах видно, как Дзюба пытался сзади незаметно подкрасться к Сафонову в надежде на то, что тот его не заметит и Артём сможет перехватить мяч.

«В детстве в прятки хорошо играл?» — подписал Сафонов сообщение в «Инстаграме».

Сафонов — Дзюбе: в детстве в прятки хорошо играл?

Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» и завершилась со счётом 1:1. В конце второго тайма защитник «Зенита» Дуглас Сантос отправил мяч в свои ворота. Нападающий хозяев Дзюба сравнял счёт на 91-й минуте, результативную передачу отдал форвард Сердар Азмун.