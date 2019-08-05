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Дойдёт ли «Краснодар» до группового этапа Лиги чемпионов?

Дойдёт ли «Краснодар» до группового этапа Лиги чемпионов?
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 5 августа, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьёвка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

В ходе мероприятия были определены возможные соперники «Краснодара». В случае выхода в раунд плей-офф российская команда сыграет с победителем пары «Истанбул Башакшехир» (Турция) — «Олимпиакос» (Греция). При этом для прохода в следующую стадию отбора Лиги чемпионов «Краснодару» нужно победить «Порту» в двухматчевом противостоянии 2-го квалификационного раунда.

«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: сумеют ли «быки» добраться до группового этапа Лиги чемпионов?

Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.

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