Дойдёт ли «Краснодар» до группового этапа Лиги чемпионов?
Сегодня, 5 августа, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьёвка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
В ходе мероприятия были определены возможные соперники «Краснодара». В случае выхода в раунд плей-офф российская команда сыграет с победителем пары «Истанбул Башакшехир» (Турция) — «Олимпиакос» (Греция). При этом для прохода в следующую стадию отбора Лиги чемпионов «Краснодару» нужно победить «Порту» в двухматчевом противостоянии 2-го квалификационного раунда.
«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: сумеют ли «быки» добраться до группового этапа Лиги чемпионов?
Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.
Жеребьёвка раунда плей-офф Лиги Европы: итоги
«Спартак» узнал потенциального соперника по раунду плей-офф Лиги Европы.
- 5 августа 2019
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