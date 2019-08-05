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Стали известны судьи на матч Лиги Европы «Тун» — «Спартак»

Стали известны судьи на матч Лиги Европы «Тун» — «Спартак»
Футбол / Лига Европы 0

Бригада арбитров из Боснии и Герцеговины обслужит первый матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы между «Спартаком» и «Туном». Об сообщил официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.

Главным арбитром матча назначен Ирфан Пельто, его ассистентами будут Сенад Ибрисимбегович и Давор Бельжо. Резервным рефери назначен Адмир Шехович.

Матчи состоятся 8 и 15 августа. Первая игра пройдёт на поле швейцарской команды, а ответная — в Москве на стадионе «Открытие Арене». Напомним, что победители 3-го раунда выйдут в стадию плей-офф Лиги Европы.

Календарь матчей Лиги Европы можно посмотреть на «Чемпионате».

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