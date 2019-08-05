«Кальяри» объявил о переходе Найнгголана из «Интера»

«Кальяри» на своём официальном сайте объявил о возвращении полузащитника миланского «Интера» Раджи Найнгголана.



31-летний бельгийский футболист присоединился к команде на правах аренды, рассчитанной на сезон-2019/20.



Найнгголан уже защищал цвета «Кальяри» в период с 2010 по 2014 год. Ранее он также выступал за «Пьяченцу» и «Рому». После окончания минувшего сезона руководство «Интера» объявило, что выставило хавбека на трансфер.



В «Интер» футболист перешёл минувшим летом. В сезоне-2018/19 Раджа на клубном уровне забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи в 36 матчах во всех турнирах. С турнирной таблицей соревнования можно ознакомиться здесь.



Ранее сообщалось, что Найнгголан может перейти в «Фиорентину» на правах аренды.

Найнгголан: хочу доказать всем в «Интере», что они ошибались