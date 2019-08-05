Болельщики ЦСКА признали Фернандеса лучшим игроком июля

Болельщики московского ЦСКА признали защитника Марио Фернандеса лучшим игроком месяца. Он принял участие во всех трёх встречах «армейцев» в июле. В прошлом месяце команда Виктора Гончаренко дважды победила и один раз потерпела поражение.



По итогам голосования среди поклонников красно-синих, которое проходило на официальном сайте столичного клуба, Марио набрал 29% голосов. Второе место поделили Никола Влашич и Звонимир Шарлия (по 14%).

ЦСКА, набрав девять очков, вышел на второе место в турнирной таблице российского национального чемпионата. В 5-м туре ЦСКА на своём поле сыграет с дебютантом РПЛ «Сочи». Встреча состоится 11 августа на стадионе «ВЭБ Арена».

Календарь РПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».