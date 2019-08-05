Болельщики ЦСКА признали Фернандеса лучшим игроком июля
Болельщики московского ЦСКА признали защитника Марио Фернандеса лучшим игроком месяца. Он принял участие во всех трёх встречах «армейцев» в июле. В прошлом месяце команда Виктора Гончаренко дважды победила и один раз потерпела поражение.
По итогам голосования среди поклонников красно-синих, которое проходило на официальном сайте столичного клуба, Марио набрал 29% голосов. Второе место поделили Никола Влашич и Звонимир Шарлия (по 14%).
ЦСКА, набрав девять очков, вышел на второе место в турнирной таблице российского национального чемпионата. В 5-м туре ЦСКА на своём поле сыграет с дебютантом РПЛ «Сочи». Встреча состоится 11 августа на стадионе «ВЭБ Арена».
Календарь РПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
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