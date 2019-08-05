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«Зенит» выступил с заявлением насчёт слухов в СМИ о расизме в отношении Малкома

«Зенит» выступил с заявлением насчёт слухов в СМИ о расизме в отношении Малкома
Футбол / РПЛ 0

«Зенит» на англоязычной версии своего официального сайта опубликовал заявление насчёт материалов в СМИ, в которых болельщики клуба подозревались в проявлении расизма в отношении новичка команды полузащитника Малкома.

«Зенит» знает о баннере «Спасибо руководству за верность традициям». Некоторые СМИ неверно интерпретировали значение этого слогана и, основываясь на своих представлениях, сделали неверные выводы, никак не связанные с реальным положением вещей. Клуб имеет давнюю традицию приглашать лучших футболистов со всего мира, вне зависимости от их национальности и этнической принадлежности. Мы давно поддерживаем акции против расизма, сами поддерживаем равенство и будем заниматься этим в дальнейшем.

В то же время мы хотим выразить глубочайшее сожаление, что СМИ за границей и не только, а также футбольные клубы сообщили об инциденте неверным образом, и надеемся, что в дальнейшем такие организации будут тщательно проверять факты перед тем, как публиковать оскорбительные заявления и обвинения.

«Зенит» хотел бы пригласить тех, кто прокомментировал ситуацию, на один из наших домашних матчей, чтобы они могли увидеть гостеприимство, которое мы продемонстрировали во время чемпионата мира и других международных соревнований и мероприятий», — говорится в заявлении сине-бело-голубых.

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