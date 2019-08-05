«Ливерпуль» на своём официальном сайте объявил о заключении контракта с бывшим вратарём «Вест Хэм Юнайтед» Адрианом.



32-летний испанский футболист достался мерсисайдцам бесплатно, присоединившись к команде на правах свободного агента. Условия соглашения с Адрианом не разглашаются. В составе красных голкипер заменит Симона Миньоле, перешедшего в «Брюгге» после шести лет в клубе.



Ранее сообщалось, что в услугах Адриана был также заинтересован «Реал Вальядолид», однако, узнав об интересе «Ливерпуля», вратарь отказался от перехода в испанскую команду.



Адриан защищал цвета «Вест Хэма» с 2013 года, а до этого выступал за «Бетис». В минувшем сезоне испанский голкипер не провёл ни одной игры в английской Премьер-лиге.

«Ливерпуль» объявил о переходе экс-вратаря «Вест Хэма» Адриана Фото : Официальный сайт ФК «Ливерпуль»