«Ливерпуль» объявил о переходе экс-вратаря «Вест Хэма» Адриана
«Ливерпуль» на своём официальном сайте объявил о заключении контракта с бывшим вратарём «Вест Хэм Юнайтед» Адрианом.
32-летний испанский футболист достался мерсисайдцам бесплатно, присоединившись к команде на правах свободного агента. Условия соглашения с Адрианом не разглашаются. В составе красных голкипер заменит Симона Миньоле, перешедшего в «Брюгге» после шести лет в клубе.
Ранее сообщалось, что в услугах Адриана был также заинтересован «Реал Вальядолид», однако, узнав об интересе «Ливерпуля», вратарь отказался от перехода в испанскую команду.
Адриан защищал цвета «Вест Хэма» с 2013 года, а до этого выступал за «Бетис». В минувшем сезоне испанский голкипер не провёл ни одной игры в английской Премьер-лиге.
«Ливерпуль» объявил о переходе экс-вратаря «Вест Хэма» Адриана
Фото: Официальный сайт ФК «Ливерпуль»
- 5 августа 2019
-
16:38
-
16:25
-
16:24
-
16:16
-
16:04
-
16:04
-
15:45
-
15:28
-
15:17
-
15:15
-
14:58
-
14:55
-
14:51
-
14:39
-
14:33
-
14:18
-
14:08
-
14:02
-
13:53
-
13:47
-
13:45
-
13:36
-
13:29
-
13:16
-
13:15
-
12:58
-
12:40
-
12:31
-
12:31
-
12:09
-
11:58
-
11:49
-
11:47
-
11:31
-
11:09
Партнерский контент