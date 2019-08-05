«Ахмат» — «Оренбург»: прямой эфир матча начнётся 5 августа в 20:00

Сегодня, 5 августа, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Оренбург». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Ахмат» — «Оренбург» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. В роли его ассистентов выступят Алексей Воронцов из Ярославля и Андрей Болотенков из Москвы. Резервный рефери — Игорь Панин из Дмитрова.
С турнирной таблицей Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Полное расписание матчей первенства доступно по ссылке.
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