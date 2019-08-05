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«Ахмат» — «Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
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«Ахмат» — «Оренбург»: прямой эфир матча начнётся 5 августа в 20:00

«Ахмат» — «Оренбург»: прямой эфир матча начнётся 5 августа в 20:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 5 августа, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Оренбург». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Ахмат» — «Оренбург» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. В роли его ассистентов выступят Алексей Воронцов из Ярославля и Андрей Болотенков из Москвы. Резервный рефери — Игорь Панин из Дмитрова.

С турнирной таблицей Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Полное расписание матчей первенства доступно по ссылке.

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Ранее соперники провели пять очных встреч, в каждой из них забивали обе команды.
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