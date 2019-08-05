Зане близок к переходу в «Баварию» за € 110 млн

Немецкий полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Зане близок к переходу в «Баварию», утверждает France Football.

По данным источника, немецкий клуб заплатит за футболиста € 110 млн. Трансфер Зане станет рекордным в истории «Баварии» и чемпионата Германии. Также хавбек станет самым дорогим немецким футболистом в истории.

Зарплата Зане в «Баварии» составит € 18 млн в год, и он станет самым высокооплачиваемым игроком мюнхенского клуба, опередив польского нападающего Роберта Левандовского, который получает € 16 млн в год.

Зане перешёл в «Манчестер Сити Сити» летом 2016 года из «Шальке-04». Сумма трансфера составила € 50,5 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне 23-летний полузащитник принял участие в 47 матчах. В его активе 16 забитых мячей и 18 результативных передач. Контракт Зане с «горожанами» рассчитан до 30 июня 2021 года.