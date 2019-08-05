Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку тренируется с «Андерлехтом», сообщает HLN.
По информации источника, бельгийский футболист поддерживает форму в стане «Андерлехта», так как сохранил хорошие отношения с руководством клуба. Также Лукаку хорошо знает нового играющего тренера «Андерлехта» Венсана Компани, ранее выступавшего в английской Премьер-лиге в составе «Манчестер Сити».
Ранее сообщалось, что Лукаку близок к переходу в миланский «Интер». Итальянский клуб готов заплатить за 26-летнего форварда € 75 млн плюс € 5 млн в виде бонусов.
В сезоне-2018/19 Лукаку забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи в 45 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2022 года и включает опцию продления на один сезон.
- 5 августа 2019
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