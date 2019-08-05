Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Лукаку тренируется с «Андерлехтом»

Лукаку тренируется с «Андерлехтом»
Футбол / Англия 0

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку тренируется с «Андерлехтом», сообщает HLN.

По информации источника, бельгийский футболист поддерживает форму в стане «Андерлехта», так как сохранил хорошие отношения с руководством клуба. Также Лукаку хорошо знает нового играющего тренера «Андерлехта» Венсана Компани, ранее выступавшего в английской Премьер-лиге в составе «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что Лукаку близок к переходу в миланский «Интер». Итальянский клуб готов заплатить за 26-летнего форварда € 75 млн плюс € 5 млн в виде бонусов.

В сезоне-2018/19 Лукаку забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи в 45 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2022 года и включает опцию продления на один сезон.

«Интер» предложил за Лукаку € 80 млн
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент