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Английский журналист — о переходе Шюррле в «Спартак»: возможно, причина — деньги

Английский журналист — о переходе Шюррле в «Спартак»: возможно, причина — деньги
Футбол / РПЛ 0

Журналист «The Independent» Джек Питт-Брук поделился мнением о переходе в «Спартак» полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле, который в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Фулхэм».

«У «Фулхэма» прошлый сезон получился действительно плохим, потому что клуб подписал слишком много игроков. Не думаю, что в провале команды была вина Шюррле. Он хороший игрок, просто там у него не получилось. Моментами Андре был в «Фулхэме» хорош.

Лучшая позиция для него – вингер. Пожалуй, в лиге послабее он может быть «девяткой» или «десяткой». Возможно, причина его переезда в Россию – деньги», — сказал Питт-Брук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

Напомним, что «Спартак» арендовал 28-летнего Шюррле у дортмундской «Боруссии» до окончания сезона-2019/20. Следующим летом российский клуб будет иметь приоритетное право выкупа игрока за € 8 млн.

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