«Рубин» принёс извинения болельщикам за очереди перед матчем с ЦСКА

«Рубин» на официальном сайте опубликовал заявление в связи с проблемами с доступом болельщиков на стадион «Центральный» на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:1). Напомним, ранее стало известно, что болельщики и представители прессы долго не могли попасть на стадион из-за больших очередей.



«Матч „Рубин“ – ЦСКА стал самым посещаемым за последние годы для стадиона „Центральный“, побив показатели, установленные ещё в 2014 году. К сожалению, в пиковый момент система входов на территорию стадиона, так называемый внешний периметр, перестала справляться, образовались очереди.



Стоит разъяснить, что внешний периметр стадиона необходим по требованиям МВД. Учитывая современные нормы безопасности и пропускную способность стадиона „Центральный“, клуб через свои медиаресурсы призывал зрителей прибыть на стадион заблаговременно. Со своей стороны ФК „Рубин“ приносит извинения болельщикам за возникшую ситуацию и обязательно учтёт негативный опыт организации матча. Ведётся работа с МВД и администрацией стадиона по увеличению пунктов досмотра, чтобы подобная ситуация не повторилась впредь.



После досмотра на внешнем периметре зрители попадали на систему скудов – так называемый внутренний периметр, где считывались билеты. Клуб сделал всё возможное, чтобы избежать больших очередей на внутреннем периметре на матче „Рубин“ – ЦСКА. В том числе была обеспечена работа дополнительных ручных сканеров, благодаря чему ситуация оставалась стабильной даже в пиковые моменты нагрузки.



Также на матче „Рубин“ – ЦСКА была обеспечена максимальная загрузка точками питания в местах, где была техническая возможность», — говорится в заявлении.

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