Миньоле: становясь частью семьи «Ливерпуля» однажды, ты остаёшься ею навсегда

Бельгийский голкипер Симон Миньоле, который перешёл из «Ливерпуля» в «Брюгге», опубликовал трогательное письмо в адрес английского клуба и его болельщиков.
«После более чем шести особенных лет в „Ливерпуле“ пришло время попрощаться. Для меня было невероятной честью представлять один из самых больших клубов в мире и достигать таких высот, которых удавалось достичь лишь немногим игрокам. Я хотел бы воспользоваться возможностью и поблагодарить болельщиков за их поддержку в хорошие и плохие времена. Также я хотел бы поблагодарить тренеров и руководителей, с которыми мне довелось работать. Их знания и опыт были для меня бесценными.
Я делил поле с фантастическими футболистами на протяжении всех этих лет, но нынешняя команда лучше всех, где мне когда-либо приходилось быть. Я никогда не забуду ту ночь в Мадриде, и я рад, что смог разделить этот момент с такими невероятными людьми. Это был великий путь. Были взлёты, падения и многое другое, но я всегда буду вспоминать время, проведённое на „Энфилде“, с любовью. Я ни о чём не сожалею. Я отдал всё, что имел, и я всегда делал всё возможное, чтобы носить футболку „Ливерпуля“ с гордостью и представлять клуб с достоинством и профессионализмом.
Становясь частью этой семьи однажды, ты остаёшься ею навсегда. Глубоко внутри я всегда буду с „Ливерпулем“. Спасибо за воспоминания, „Ливерпуль“, и удачи в будущем. С наилучшими пожеланиями, Симон», — написал Миньоле на странице в «Инстаграме».
- 5 августа 2019
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