«Алания» разгромила «Волгарь» в Кубке России

Владикавказская «Алания» в матче 1/64 финала Кубка России разгромила астраханский «Волгарь» и вышла в следующую стадию турнира. Встреча состоялась во Владикавказе на стадионе «Спартак». Обслуживал матч арбитр Алексей Колтунов из Ростова-на-Дону, которому ассистировали Денис Мирошник (Ставрополь) и Александр Шрамко (Белореченск).
Счёт был открыт на 11-й минуте. Автором гола стал хавбек хозяев Бутта Магомедов. На 35-й минуте преимущество владикавказцев увеличил Батраз Хадарцев, который реализовал пенальти. Через пару минут счёт до крупного довёл Ислам Машуков. В начале второго тайма четвёртый гол забил Давид Кобесов. «Волгарю» удалось лишь сократить разрыв в счёте благодаря голу Андрея Мязина.
В 1/32 финала «Алания» сыграет с «Ротором». Матч состоится 21 августа во Владикавказе.
- 5 августа 2019
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