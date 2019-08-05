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«Алания» разгромила «Волгарь» в Кубке России

«Алания» разгромила «Волгарь» в Кубке России
Футбол / Кубок России 0

Владикавказская «Алания» в матче 1/64 финала Кубка России разгромила астраханский «Волгарь» и вышла в следующую стадию турнира. Встреча состоялась во Владикавказе на стадионе «Спартак». Обслуживал матч арбитр Алексей Колтунов из Ростова-на-Дону, которому ассистировали Денис Мирошник (Ставрополь) и Александр Шрамко (Белореченск).

Счёт был открыт на 11-й минуте. Автором гола стал хавбек хозяев Бутта Магомедов. На 35-й минуте преимущество владикавказцев увеличил Батраз Хадарцев, который реализовал пенальти. Через пару минут счёт до крупного довёл Ислам Машуков. В начале второго тайма четвёртый гол забил Давид Кобесов. «Волгарю» удалось лишь сократить разрыв в счёте благодаря голу Андрея Мязина.

В 1/32 финала «Алания» сыграет с «Ротором». Матч состоится 21 августа во Владикавказе.

Кубок России. 1/64 финала
05 августа 2019, понедельник. 16:00 МСК
Алания
Владикавказ
4 : 1
Волгарь
Астрахань
1:0 – Магомедов – 11, 2:0 – Хадарцев – 35 (пен), 3:0 – Машуков – 37, 4:0 – Кобесов – 48, 4:1 – Мязин – 51
Удаления: Машуков, 50 – нет
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