«РБ Лейпциг» отказал «Арсеналу» в трансфере Юпамекано за € 60 млн
«Арсенал» не сумел договориться по трансферу французского защитника «РБ Лейпциг» Дайота Юпамекано, утверждает Bild.
По данным источника, английский клуб предложил за футболиста € 60 млн, но получил отказ. В настоящий момент сумма отступных в контракте игрока составляет € 100 млн, но через год она снизится до € 80 млн.
Юпамекано перешёл в «РБ Лейпциг» в январе 2017 года из «Ред Булл Зальцбург». Сумма трансфера составила € 10 млн. В минувшем сезоне 20-летний француз принял участие в 15 матчах немецкого национального чемпионата (14 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями и получил пять жёлтых карточек. Контракт игрока с немецким клубом действителен до лета 2021 года.
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