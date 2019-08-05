Шюррле включён в заявку «Спартака» на первый матч квалификации ЛЕ с «Туном»

Немецкий полузащитник Андре Шюррле включён в заявку московского «Спартака» на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном», сообщается на официальном сайте УЕФА.



Напомним, «Спартак» арендовал Шюррле до окончания сезона-2019/20. Сумма необязательного выкупа, по предварительным данным, составит € 8 млн. «Спартак» будет полностью платить ему зарплату, которая составляет около € 3 млн в год.



Заявка «Спартака»: Антон Шитов, Артём Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко, Самуэль Жиго, Айртон, Георгий Джикия, Илья Кутепов, Андрей Ещенко, Павел Маслов, Илья Гапонов, Николай Рассказов, Аяз Гулиев, Резиуан Мирзов, Зелимхан Бакаев, Солтмурад Бакаев, Андре Шюррле, Малкольм Баду, Михаил Игнатов, Лоренсо Мельгарехо, Георгий Мелкадзе, Роман Зобнин, Джано Ананидзе, Наиль Умяров, Александр Ташаев, Эсекель Понсе.

Матч «Тун» — «Спартак» состоится 8 августа в Швейцарии. Ответная встреча пройдёт 15 августа в Москве.