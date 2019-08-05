Вход на матч молодёжных команд «Зенита» и «Барселоны» будет бесплатным

Завтра, 6 августа, молодёжная команда «Зенита» в товарищеском матче встретится со сверстниками из каталонской «Барселоны». Матч состоится в «Газпром»-Академии.

Вход на игру будет бесплатным, но для попадания на стадион необходимо получить билеты в кассе Академии. За полчаса до матча состоится церемония открытия стадиона «Смена» после реконструкции.​

«Зенит»-м под руководством Зырянова сыграет с «Барселоной» Хувениль А, которую возглавляет чемпион мира и Европы, трёхкратный победитель Лиги чемпионов и шестикратный чемпион Испании в составе каталонского клуба Виктор Вальдес. В составе «Барселоны» на поле выйдут футболисты 2001-2003 годов рождения.

Ранее сообщалось, что 9 августа с «Барселоной B» сыграет «Зенит-2».