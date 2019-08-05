Источник: «Динамо» согласовало трансфер форварда «Боруссии» Филиппа за € 20 млн

Нападающий дортмундской «Боруссии» Максимилиан Филипп перейдёт в московское «Динамо», утверждается в «твиттере» журналиста Ронана Мёрфи со ссылкой на Bild.

По данным источника, российский клуб согласовал трансфер футболиста за € 20 млн. Таким образом, в ближайшее время форвард должен прилететь в Москву, чтобы пройти медицинское обследование. На игрока также претендовал франкфуртский «Айнтрахт».

Филипп перешёл в «Боруссию» летом 2017 года из «Фрайбурга». Его трансфер обошёлся дортмундскому клубу в € 20 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне форвард принял участие в 23 играх, в которых на его счету 2 забитых мяча и 3 результативные передачи. Контракт футболиста с «Боруссией» рассчитан до лета 2022 года.

После 4 туров «Динамо» занимает 9-е место в Российской Премьер-Лиге, набрав пять очков и забив три гола.