Источник: «Динамо» согласовало трансфер форварда «Боруссии» Филиппа за € 20 млн

Нападающий дортмундской «Боруссии» Максимилиан Филипп перейдёт в московское «Динамо», утверждается в «твиттере» журналиста Ронана Мёрфи со ссылкой на Bild.
По данным источника, российский клуб согласовал трансфер футболиста за € 20 млн. Таким образом, в ближайшее время форвард должен прилететь в Москву, чтобы пройти медицинское обследование. На игрока также претендовал франкфуртский «Айнтрахт».
Филипп перешёл в «Боруссию» летом 2017 года из «Фрайбурга». Его трансфер обошёлся дортмундскому клубу в € 20 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне форвард принял участие в 23 играх, в которых на его счету 2 забитых мяча и 3 результативные передачи. Контракт футболиста с «Боруссией» рассчитан до лета 2022 года.
После 4 туров «Динамо» занимает 9-е место в Российской Премьер-Лиге, набрав пять очков и забив три гола.
- 5 августа 2019
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