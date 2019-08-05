Ширер назвал фаворитов в борьбе за чемпионский титул в АПЛ

Лучший бомбардир в истории АПЛ Алан Ширер выразил уверенность, что бороться за титул чемпиона Англии в новом сезоне вновь будут «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».



«Без сомнений, «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» снова будут бороться за титул. Я могу предположить, что в этот раз «Ливерпуль» опередит «горожан», если будет более организованно играть в обороне, чем в матче за Суперкубок.

Хотя «Манчестер Сити» и выиграл три турнира в прошлом сезоне, «Ливерпуль» получит решающий импульс благодаря победе в Лиге чемпионов.

Тем не менее я не уверен, что какая-либо из команд сможет улучшить свой результат прошлого сезона. Нам очень повезло, что мы стали свидетелями такого классного соперничества между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити», в котором «горожане» набрали на одно очко больше», — приводит слова Ширера Manchester Evening News со ссылкой на The Sun.