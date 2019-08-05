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Ван Перси: «Манчестер Юнайтед» как чудовище

Ван Перси: «Манчестер Юнайтед» как чудовище
Футбол / Англия 0

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси поделился мнением об английском клубе.

«Манчестер Юнайтед» как чудовище. В хорошем смысле, когда дела идут удачно. Он огромный, он фантастический. Это отличный клуб. Но когда что-то идёт не так, когда у тренера или игрока неприятный период — это тяжело. На «Манчестер Юнайтед» оказывается большое давление, все требуют от такого внушительного клуба не только побед, но и красивого, атакующего футбола. 77 тысяч человек хотят наслаждаться игрой этой команды», — приводит слова ван Перси The Telegraph.

Ван Перси является лучшим бомбардиром в истории сборной Нидерландов. В её составе он становился серебряным и бронзовым призёром чемпионата мира. На его счету чемпионский титул АПЛ с «Манчестер Юнайтед». Дважды он выигрывал снайперскую гонку в чемпионате Англии.

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