Ван Перси: «Манчестер Юнайтед» как чудовище

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси поделился мнением об английском клубе.
«Манчестер Юнайтед» как чудовище. В хорошем смысле, когда дела идут удачно. Он огромный, он фантастический. Это отличный клуб. Но когда что-то идёт не так, когда у тренера или игрока неприятный период — это тяжело. На «Манчестер Юнайтед» оказывается большое давление, все требуют от такого внушительного клуба не только побед, но и красивого, атакующего футбола. 77 тысяч человек хотят наслаждаться игрой этой команды», — приводит слова ван Перси The Telegraph.
Ван Перси является лучшим бомбардиром в истории сборной Нидерландов. В её составе он становился серебряным и бронзовым призёром чемпионата мира. На его счету чемпионский титул АПЛ с «Манчестер Юнайтед». Дважды он выигрывал снайперскую гонку в чемпионате Англии.
- 5 августа 2019
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