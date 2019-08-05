Президент «Фламенго»: Балотелли заинтересован в переходе в наш клуб
Президент «Фламенго» Родольфо Ландима подтвердил информацию о возможном переходе в команду итальянского нападающего Марио Балотелли.
«Балотелли — отличный футболист. Мы общаемся с ним. Марио заинтересован в переходе в наш клуб. Впрочем, пока ещё ничего не решено. Для осуществления трансфера нужно сделать многое», — приводит слова Ландима UOL.
В данный момент 28-летний форвард является свободным агентом, поэтому он может достаться бразильскому клубу бесплатно.
Последним клубом Балотелли был «Марсель», который он покинул в летнее межсезонье по истечении соглашения. Ранее он защищал цвета «Интера», «Манчестер Сити», «Милана», «Ливерпуля» и «Ниццы». В сборную Италии нападающий вызывается с 2010 года.
«Фиорентина» не может договориться с Балотелли из-за его требований по зарплате
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