Президент «Фламенго»: Балотелли заинтересован в переходе в наш клуб

Президент «Фламенго» Родольфо Ландима подтвердил информацию о возможном переходе в команду итальянского нападающего Марио Балотелли.

«Балотелли — отличный футболист. Мы общаемся с ним. Марио заинтересован в переходе в наш клуб. Впрочем, пока ещё ничего не решено. Для осуществления трансфера нужно сделать многое», — приводит слова Ландима UOL.

В данный момент 28-летний форвард является свободным агентом, поэтому он может достаться бразильскому клубу бесплатно.

Последним клубом Балотелли был «Марсель», который он покинул в летнее межсезонье по истечении соглашения. Ранее он защищал цвета «Интера», «Манчестер Сити», «Милана», «Ливерпуля» и «Ниццы». В сборную Италии нападающий вызывается с 2010 года.