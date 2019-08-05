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Агент Тиля: «Спартак» был великолепен в переговорах, Гуса привлекли его амбиции

Агент Тиля: «Спартак» был великолепен в переговорах, Гуса привлекли его амбиции
Футбол / РПЛ 0

Агент Фулько ван Куперен, представляющий интересы полузащитника Гуса Тиля, рассказал о ходе переговоров со «Спартаком». Напомним, сегодня, 5 августа, голландский игрок перешёл из «АЗ Алкмара» в стан красно-белых.

«Переговоры по трансферу Гуса в «Спартак» прошли без сложностей. Они были прекрасны, «Спартак» вёл себя великолепно. Тилем интересовались многие клубы, но Гуса привлекли амбиции «Спартака» и люди в клубе», — сказал ван Куперен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера Тиля в «Спартак» может составить от € 18 до 20 млн. Срок контракта хавбека с российским клубом, предположительно, составит четыре года.

21-летний Тиль является воспитанником «АЗ» и выступает в составе основной команды клуба с 2016 года. В минувшем сезоне голландский полузащитник принял участие в 33 матчах Эредивизии, в которых записал на свой счёт 12 голов.

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