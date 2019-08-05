«АЗ Алкмар» — Тилю: ты заставлял нас гордиться, ты заставлял нас смеяться

«АЗ Алкмар» попрощался с полузащитником Гусом Тилем, который сегодня, 5 августа, стал игроком московского «Спартака».



«Ты заставлял нас гордиться. Ты заставлял нас смеяться», — говорится в сообщении пресс-службы голландского клуба.

Видео доступно на странице «АЗ Алкмар» в «Твиттере».



Тиль обошёлся «Спартаку» в € 18 млн. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с российским клубом контракт на четыре года.



Тиль родился в Замбии в 1997 году, где в то время работал его отец. Хавбек обучался в академии «АЗ Алкмар» с 13 лет. В составе голландского клуба 21-летний Тиль принял участие в 96 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 28 забитых мячей, а также отдал 12 результативных передач. 26 марта 2018 года футболист дебютировал за сборную Нидерландов в товарищеском матче со сборной Португалии (3:0).