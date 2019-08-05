В Госдуме отреагировали на инциденты с участием футбольных фанатов и ОМОНа

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал столкновения между сотрудниками ОМОНа и болельщиками. В последние недели инциденты произошли после матчей чемпионата России «Ростов» — «Спартак» (2:2) и «Зенит» — «Краснодар» (1:1).

«К сожалению, жёсткость правоохранительных органов по отношению к болельщикам действительно присутствует. Однако нужно знать все нюансы, чтобы делать окончательные выводы.

Везде должна быть адекватность в действиях. Я говорю о сотрудниках МВД, ОМОНа, болельщиках, да и в целом обо всех гражданах. Если эту грань переступить, люди перестанут отпускать детей на стадионы. Нужно соблюдать баланс. Стадион должен быть самым безопасным местом в мире, а полиции следует нас охранять, а не бить болельщиков дубинками», — приводит слова Свищёва RT.