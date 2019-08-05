Бербатов: Марсьяль может стать одним из лучших нападающих в мире

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов поделился мнением о французском форварде манкунианцев Антони Марсьяле.

«Считаю, Марсьяль может стать одним из лучших нападающих в мире. Но это зависит от его отношения к футболу, от его боевого духа. Часто случалось так, что он играл в двух-трёх матчах, но следующие 2-3 игры проводил на скамейке запасных, после чего вновь возвращался в состав. А затем фанаты спрашивают: „Почему Марсьяль играет так нестабильно?“

Антони должен остаться в «Манчестер Юнайтед». Он может стать прекрасным футболистом", — приводит слова Бербатова Daily Express.

23-летний Марсьяль выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2015 года. В составе английского клуба провёл 174 матча во всех турнирах, в которых забил 48 голов и отдал 29 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.