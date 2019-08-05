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Эвра: люблю Роналду, но больше не пойду к нему в гости. Он сумасшедший

Эвра: люблю Роналду, но больше не пойду к нему в гости. Он сумасшедший
Футбол / Англия 0

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал, почему больше не планирует ходить в гости к бывшему одноклубнику, а ныне игроку туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Он пригласил меня на обед. Были только салаты и курица. Мы только тренировались. Он сказал, что пригласил меня на ланч, но в итоге это была просто ещё одна тренировка. В следующий раз я к нему не пойду. Я люблю Криштиану, но больше не пойду к нему в гости. Он сумасшедший», — приводит слова Эвра The Sun.

В июле текущего года Эвра объявил о завершении профессиональной карьеры. Эвра ранее выступал за «Ювентус», «Ниццу», «Монако» и «Марсель», «Манчестер Юнайтед» и другие команды. С манкунианцами он пять раз становился чемпионом Англии и один раз выигрывал Лигу чемпионов.

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