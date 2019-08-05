Эвра: люблю Роналду, но больше не пойду к нему в гости. Он сумасшедший

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал, почему больше не планирует ходить в гости к бывшему одноклубнику, а ныне игроку туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«Он пригласил меня на обед. Были только салаты и курица. Мы только тренировались. Он сказал, что пригласил меня на ланч, но в итоге это была просто ещё одна тренировка. В следующий раз я к нему не пойду. Я люблю Криштиану, но больше не пойду к нему в гости. Он сумасшедший», — приводит слова Эвра The Sun.
В июле текущего года Эвра объявил о завершении профессиональной карьеры. Эвра ранее выступал за «Ювентус», «Ниццу», «Монако» и «Марсель», «Манчестер Юнайтед» и другие команды. С манкунианцами он пять раз становился чемпионом Англии и один раз выигрывал Лигу чемпионов.
- 5 августа 2019
-
22:37
-
22:32
-
22:30
-
22:15
-
21:50
-
21:32
-
21:19
-
21:10
-
21:06
-
21:02
-
20:56
-
20:47
-
20:47
-
20:35
-
20:14
-
20:03
-
20:00
-
19:45
-
19:42
-
19:22
-
19:02
-
18:55
-
18:54
-
18:47
-
18:41
-
18:40
-
18:24
-
18:15
-
18:12
-
18:05
-
17:57
-
17:46
-
17:31
-
17:29
-
17:20