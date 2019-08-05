Теттех перешёл из «Динамо» в «Газишехир Газиантеп»

Московское «Динамо» на официальной странице в «Твиттере» объявило о переходе полузащитника Абдула Азиза Теттеха в турецкий клуб «Газишехир Газиантеп». Условия перехода 29-летнего ганского игрока в турецкую команду не разглашаются.

«Мы благодарим Азиза за его профессиональное отношение к делу, боевой настрой и самоотдачу. Удачи в дальнейшей карьере, Абдул!» — говорится в сообщении пресс-службы московское «Динамо».

Теттех выступал в составе московского «Динамо» с 2018 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 25 матчах Российской Премьер-Лиги и записал на свой счёт гол. Теттех также играл за такие команды, как «Удинезе», «Херес», «Гранада», «Леганес», «Монтанерос», Платаниас" и «Лех».