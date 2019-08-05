Месси — о своей травме: хотел быть вместе с командой и фанатами в США

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси высказался о травме, из-за которой он пропустит предсезонный сбор в США.

«Хотел начать работу вместе с командой, но, к сожалению, меня постигла неудача на первой тренировке. Из-за этого я буду вне игры некоторое время. Благодарю всех за поддержку. Я хотел быть с командой и всеми, кто последует за нами в США. В этот раз у нас не получилось, но мы скоро встретимся. Обнимаю всех», — написал Месси в своём «инстаграме».

Ранее сообщалось, что у футболиста диагностирована травма икроножной мышцы. Сроки восстановления форварда не разглашаются.

В минувшем сезоне 32-летний Месси принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых забил 51 гол и отдал 22 результативные передачи.